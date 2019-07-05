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Раскрыта новая схема мошенничества с банковскими картами

15:58
  • пятница
  • 05 июля 2019

Алгоритм простой, но действенный

Мошенники нашли новый способ заполучить средства клиентов банков. Лазейка основана на несовершенстве сценариев обработки переводов средств с карты на карту через банкомат, сообщает Центробанк.

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Алгоритм мошенничества такой. В банкомате выбирается операция перевода между физическими лицами и указывается номер карты получателя. Кредитное учреждение, на которое зарегистрирован банкомат, инициирует операцию и одновременно направляет два авторизационных сообщения — банку-получателю и банку-отправителю.

У отправителя запрашивается подтверждение на списание комиссионных, однако устройство не дает разрешения, и сообщение о возврате отправляется сразу обоим кредитным учреждениями. В результате заморозка денежных средств снимается, однако они уже выведены получателем.

"Регулятор советует банкам проверить корректность сценариев работы банкоматов. В частности, сообщение о возврате нужно отправлять только после успешного завершения операции", - отмечает РИА Новости.

В апреле в России раскрыли новую схему мошенничества с интернет-лотереями и платными опросами.

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