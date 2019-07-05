Скончалась звезда сериала "Она написала убийство"

Арту Джонсону было 90 лет

Комик Арт Джонсон скончался в Лос-Анджелесе в возрасте 90 лет. Он являлся обладателем премии Emmy.

Как рассказали представителя семьи Джонсона, актер скончался 3 июля от сердечной недостаточности. В последние три года он страдал от рака мочевого пузыря и простаты, передает ТАСС.

Свою карьеру Джонсон начал на Бродвее. В 1950-х актер переехал в Лос-Анджелес. Многим он запомнился своими ролями в сериалах "Моя жена меня приворожила", а также "Шоу Дэнни Томаса". Также он известен своим участием в сериале"Она написала убийство". Джонсон появлялся в "Гонг-шоу", озвучивал мультфильмы, такие, как "13 призраков Скуби-Ду", "Утиные истории" и аудиокниги.

Премию Emmy он получил в 1969 году за работу над комедийным шоу Laugh-In.

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