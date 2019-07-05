Амстердам отказался принимать "Евровидение"

В городе нет свободной площадки

Амстердам отказался принимать песенный конкурс "Евровидение-2020", поскольку на время его проведения концертная площадка Ziggo Dom будет занята.

Мероприятие было запланировано ранее и его нельзя перенести, заявила мэр столицы Нидерландов Фемке Халсема.

Тем не менее, Нидерланды не отказываются от проведения "Евровидения", пишет "Газета.Ru. За возможность провести конкурс будут бороться другие города: Арнем, Маастрихт, Утрехт, Роттердам и Хертогенбос. Окончательное решение будет принято в августе.

Финал "Евровидения-2019" прошел в ночь на 19 мая в Тель-Авиве. Победителем стал певец из Нидерландов Дункан Лоуренс. На втором оказался представитель Италии, третье место досталось россиянину Сергею Лазареву.