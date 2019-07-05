ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Полиция нравов": Ксению Собчак взбесила критика в адрес сына

15:42
  • пятница
  • 05 июля 2019

На нее набросились из-за пляжного снимка

Ксения Собчак ответила на критику со стороны интернет-пользователей, которых возмутила фотография голого ребенка телеведущей.  
"Это позорище": Собчак напала на Малышеву из-за слов о детях-кретинах

4 июля журналистка и политик выложила в Instagram фото своего трехлетнего сына Платона, который стоит на пляже без одежды. Снимок сделан со спины ребенка. 

Пост собрал свыше 145 тысяч отметок "Нравится". При этом некоторые пользователи оставили гневные комментарии на тему неуместности подобных фотографий в соцсетях. "Меня лично раздражают подобные фото в ленте, я уже поотписывалась от многих новоиспеченных мамочек, которые от счастья и радости, видимо, с ума сошли и постят везде свое голое чадо", "Наденьте трусы ребенку", "Почему мы на пляже должны смотреть на гениталии ваших детей?", "Негигиенично и неэстетично" - написали интернет-пользователи.  

5 июля Ксения Собчак призналась, что ей дико получать подобные комментарии. "Ребенку нет и трех лет, это нормально (!) бегать по пустынному берегу в таком виде, более того - нормально выкладывать такие фото, тем более оно снято со спины. Полиция нравов в лице #яжематерей - следите, пожалуйста, за своими детьми", - написала телеведущая в Instagram. 

Напомним, Собчак родила сына от актера Максима Виторгана. В прошлом году телеведущая рассказала, что они расстались с мужем. По слухам, Собчак встречается с театральным режиссером Константином Богомоловым. 

Читайте также:
Новости по теме
Ксения Собчак
Ксения Собчак
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.