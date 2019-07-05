"Полиция нравов": Ксению Собчак взбесила критика в адрес сына

На нее набросились из-за пляжного снимка

Ксения Собчак ответила на критику со стороны интернет-пользователей, которых возмутила фотография голого ребенка телеведущей.

4 июля журналистка и политик выложила в Instagram фото своего трехлетнего сына Платона, который стоит на пляже без одежды. Снимок сделан со спины ребенка.

Пост собрал свыше 145 тысяч отметок "Нравится". При этом некоторые пользователи оставили гневные комментарии на тему неуместности подобных фотографий в соцсетях. "Меня лично раздражают подобные фото в ленте, я уже поотписывалась от многих новоиспеченных мамочек, которые от счастья и радости, видимо, с ума сошли и постят везде свое голое чадо", "Наденьте трусы ребенку", "Почему мы на пляже должны смотреть на гениталии ваших детей?", "Негигиенично и неэстетично" - написали интернет-пользователи.

5 июля Ксения Собчак призналась, что ей дико получать подобные комментарии. "Ребенку нет и трех лет, это нормально (!) бегать по пустынному берегу в таком виде, более того - нормально выкладывать такие фото, тем более оно снято со спины. Полиция нравов в лице #яжематерей - следите, пожалуйста, за своими детьми", - написала телеведущая в Instagram.

Напомним, Собчак родила сына от актера Максима Виторгана. В прошлом году телеведущая рассказала, что они расстались с мужем. По слухам, Собчак встречается с театральным режиссером Константином Богомоловым.