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Собянин рассказал за счет чего воздух в столице становится чище

15:40
  • пятница
  • 05 июля 2019

В Москве улучшается экологическая обстановка

С каждым годом московский воздух будет становиться чище. Об этом в блоге на своем персональном сайте рассказал мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, объем загрязняющих воздух выбросов в городе сократился на 21,3% по сравнению с 2010 годом.

Собянин отметил, что на автомобили приходятся свыше 90% общего объема загрязняющих выбросов. При этом за последние девять лет снижение автомобильных выбросов составило почти 22%.

"И сами выбросы содержат значительно меньше вредных веществ. Например, концентрация мелких взвешенных частиц сократилась в 1,8 раза, диоксида серы - в 1,3 раза", - добавил мэр столицы.

Собянин рассказал, что улучшать экологическую ситуацию помогают как новые технологии, так и рост экологической сознательности граждан, а также воля городских властей. "Москва стала первым регионом России, который запретил продажу топлива ниже экологического стандарта "Евро-5", - подчеркнул мэр.

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