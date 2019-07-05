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Задержан помощник полпреда президента России

15:36
  • пятница
  • 05 июля 2019

Его подозревают в госизмене

Сотрудники ФСБ задержали помощника полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Александра Воробьева. Его подозревают в государственной измене.

"Я помощник полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе", - отметил Воробьев во время установления его личности в Лефортовском суде. Там рассматривается ходатайство ФСБ об аресте подозреваемого.

Судебное заседание закрыто в связи с наличием в деле сведений, которые составляют государственную тайну, сообщает ТАСС. Воробьев был задержан 5 июля в дела о госизмене.

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