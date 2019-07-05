Пятеро сотрудников ФСБ попались на разбое в Москве

Они вымогали крупные суммы у контор по обналичиванию средств

Пятеро сотрудников ФСБ арестованы и двое отправлены под домашний арест. Такое решение принял Московский гарнизонный военный суд.

Сотрудников Федеральной службы охраны подозревают в разбое, совершенном группой лиц в особо крупном размере. Об избрании им меры пресечения просило следствие. Имена арестованных не называются.

По данным "Интерфакса", фигурантами дела стали сотрудники Службы экономической безопасности. Ранее они работали в управлении К. Кроме того, в деле фигурируют офицеры спецподразделения "Альфа" и "Вымпел".

Один из арестованных силовиков ранее работал в "банковском отделе" и занимался выявлением площадок для обналичивания денежных средств. Затем, перейдя в другой отдел ФСБ, он вместе с коллегой стал вымогать у этих же организаций средства.

Источник агентства добавил, что в рамках расследования прошли обыски по 15 адресам. Таким образом, число фигурантов дела может увеличиться.