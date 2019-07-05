ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пятеро сотрудников ФСБ попались на разбое в Москве

16:06
  • пятница
  • 05 июля 2019

Они вымогали крупные суммы у контор по обналичиванию средств

Пятеро сотрудников ФСБ арестованы и двое отправлены под домашний арест. Такое решение принял Московский гарнизонный военный суд.

Сотрудников Федеральной службы охраны подозревают в разбое, совершенном группой лиц в особо крупном размере. Об избрании им меры пресечения просило следствие. Имена арестованных не называются.

По данным "Интерфакса", фигурантами дела стали сотрудники Службы экономической безопасности. Ранее они работали в управлении К. Кроме того, в деле фигурируют офицеры спецподразделения "Альфа" и "Вымпел".

Один из арестованных силовиков ранее работал в "банковском отделе" и занимался выявлением площадок для обналичивания денежных средств. Затем, перейдя в другой отдел ФСБ, он вместе с коллегой стал вымогать у этих же организаций средства.

Источник агентства добавил, что в рамках расследования прошли обыски по 15 адресам. Таким образом, число фигурантов дела может увеличиться.

Главное сегодня
Сотрудник ФСБ
Сотрудник ФСБ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.