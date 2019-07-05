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Уволен директор старейшего театра России

16:48
  • пятница
  • 05 июля 2019

Он сам написал заявление

Министерство культуры России сообщило об увольнении директора Ярославского театра драмы имени Ф.Волкова Алексея Туркалова. Как рассказал глава ведомства Владимир Мединский, фактически учреждение оказалось расколото на две неравные части. Ситуацию министр назвал беспрецедентной.

"В сложившейся ситуации, во-первых, директор освобожден от выполнения своих обязанностей, так управлять театром нельзя. Во-вторых, художественному руководителю (Евгению Марчелли ) объявлен выговор", - отметил Мединский.

Ранее Марчелли объявил об уходе из театра им Волкова. "Это самое правильное положение, исчезают две стороны конфликта", - приводит слова худрука ТАСС. В труппе признали, что конфликт между директором и художественным руководителем неразрешим.

Российский государственный академический театр драмы имени Ф. Волкова — старейший драматический театр России, он основан в 1750 году.

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