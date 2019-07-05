Суд решил судьбу помощника полпреда президента России

Его арестовали до 4 сентября

В Москве Лефортовский суд арестовал на два месяца помощника полпреда президента России в Уральском федеральном округе Александра Воробьева. Это произошло в рамках уголовного дела о госизмене.

"Удовлетворить ходатайство следователя и избрать в отношении Воробьева меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 4 сентября", - заявил судья. Об этом сообщает ТАСС. Заседание прошло в закрытом режиме для сохранения тайны следствия.

Воробьева задержали ранее в пятницу. Его подозревают в государственной измене.

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