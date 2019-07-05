Руку удастся сохранить: россиянка жестоко избила племянницу

Женщина задержана

Жительница Ингушетии задержана за жестокое избиение семилетнего ребенка. Она является родной тетей потерпевшей девочки. При этом женщина вину не признала.

Сама пострадавшая находится в больнице Назрани. Ее прооперировали. Была угроза ампутации руки, но врачи спасли ее. Теперь девочку продолжат лечить в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве, сообщает "Российская Газета".

На сайте Следственного комитета России сообщается, что мать девочки проживает отдельно. Также устанавливается местонахождение отца ребёнка.

Между тем уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова взяла лечение и дальнейшую судьбу избитой семилетней девочки из Ингушетии под личный контроль. Она уже обсудила ситуацию с врио руководителя Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым. Он предложил прокуратуре провести тотальную проверку органов опеки и попечительства республики, передает РИА Новости.

Ребенок воспитывался в семье тети без документов. Опека над девочкой официально установлена не была.

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