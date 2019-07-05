Зеленский отказался говорить на украинском языке

Решение президента встретили аплодисментами

Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Донбасс перешел с украинского языка на русский. Запись с брифинга президента Украины в Краматорске публикует ТВЦ.RU.

Свое выступление он начал с замечания о том, что в последние годы ходит много разговоров о притеснении русского языка в Донбассе. Говорил Зеленский на украинском языке.

"Чтобы не было манипуляций по этому поводу, я продолжу на русском языке. Можно?" - спросил украинский президент. Зал встретил слова Владимира Зеленского аплодисментами.

Затем, говоря уже на русском, он попросил не делить граждан Украины на своих и чужих. По его словам, живущие на территории самопровозглашенных республик такие же люди, как и остальные. У них нет дефектов, подчеркнул Зеленский.

Тем не менее, он пообещал вернуть республики Донбасса под контроль Киева. Новые власти Украины делают все возможное, чтобы мирным путем прекратить огонь, заверил президент.

Владимир Зеленский посещал Донбасс уже трижды. На передовую он приехал через несколько дней после вступления в должность. В середине июня президент Украины посетил Мариуполь.