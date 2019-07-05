ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зеленский отказался говорить на украинском языке

17:10
  • пятница
  • 05 июля 2019

Решение президента встретили аплодисментами

Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Донбасс перешел с украинского языка на русский. Запись с брифинга президента Украины в Краматорске публикует ТВЦ.RU.

Помощники опозорили Зеленского перед важной встречей
Бабушкина кофта и горшок на голове: стилиста ужаснул образ Зеленской

Свое выступление он начал с замечания о том, что в последние годы ходит много разговоров о притеснении русского языка в Донбассе. Говорил Зеленский на украинском языке.

"Чтобы не было манипуляций по этому поводу, я продолжу на русском языке. Можно?" - спросил украинский президент. Зал встретил слова Владимира Зеленского аплодисментами.

Затем, говоря уже на русском, он попросил не делить граждан Украины на своих и чужих. По его словам, живущие на территории самопровозглашенных республик такие же люди, как и остальные. У них нет дефектов, подчеркнул Зеленский.

Тем не менее, он пообещал вернуть республики Донбасса под контроль Киева. Новые власти Украины делают все возможное, чтобы мирным путем прекратить огонь, заверил президент.

Владимир Зеленский посещал Донбасс уже трижды. На передовую он приехал через несколько дней после вступления в должность. В середине июня президент Украины посетил Мариуполь.

 

Читайте также:
Новости по теме
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.