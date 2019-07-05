В Москве у торгового центра произошел взрыв (видео)

Есть жертвы

Взрыв произошел в поселении Московский в Новой Москве. Горит газовая автозаправка.

Из находящегося в 100 метрах от места происшествия торгового центра "Новомосковский" эвакуируют посетителей.

Как сообщает ТАСС, происходит возгорание трех емкостей общим объемом 60 кубометров, а также одной бытовки. В ГУ МЧС отметили, что пострадал один человек.

Между тем по данным Агентства "Москва", один человек погиб. Пожару присвоен второй ранг сложности.

Позднее стало известно, что открытое горение ликвидировано. В МЧС России сообщили, что пострадали два человека.

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