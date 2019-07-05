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Кокорин и Мамаев воссоединились в камере СИЗО

17:38
  • пятница
  • 05 июля 2019

Их этапируют в образцовую колонию

Адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал о том, что происходит с футболистом, а также другими фигурантами дела о драках в центре Москвы. По его словам, в настоящий момент они находятся в белгородском СИЗО в преддверии перевода в колонию.

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Бушманов добавил, что футболисты втроем сидят в одной камере СИЗО. "Они в одной камере впервые, могут общаться вместе после суда в первый раз", - отметил он.

По его словам, условия в СИЗО человеческие. На следующей неделе их отправят в Алексеевку, в ИК-4. Бушманов добавил, что это образцовая колония. Там есть спортивная площадка, футбольное поле и производство, сообщает "Чемпионат.com".

Также он отметил, что четвертого фигуранта дела Александра Протасовицкого хотят этапировать в другую колонию. Она расположена в Пермской области.

Накануне, 4 июля, стало известно, что осужденных увезли в третье СИЗО Белгорода. Адрес колонии держался в секрете. Отмечалось, что срок заключения спортсмены будут отбывать вместе в колонии общего режима в одной из ближайших к Москве областей.

Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и их товарищ Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года избили в центре столицы водителя ведущей одного из федеральных телеканалов. После этого они напали в кафе на начальника департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц". 13 июня 2019 года Мосгорсуд приговорил Александра и Кирилла Кокориных к году и шести месяцам колонии общего режима. Павла Мамаева и Александра Протасовицкого - к году и пяти месяцам лишения свободы.

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