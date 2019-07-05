В Британии фургон въехал в толпу

Несколько человек пострадали

В Великобритании в графстве Дербишир фургон наехал на прохожих около пункта выдачи бесплатной еды нуждающимся. Как сообщили в местной полиции, 37-летний мужчина сделал это умышленно.

По предварительным данным, пострадали три человека, двое получили серьезные ранения, однако их жизни вне опасности. Водитель грузовика задержан, сейчас он дает показания. Следствие не рассматривает случившееся как теракт, отмечает ТАСС.

Ранее пять человек погибли и еще более 20 получили травмы в результате наезда автобуса на пешеходов в Китае.