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В Ливии арестовали пытавшихся повлиять на выборы россиян

17:59
  • пятница
  • 05 июля 2019

В МИД уже отреагировали на эту информацию

Двое граждан России арестованы в Ливии. Их обвиняют во вмешательстве в следующие президентские выборы в стране.

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Имена и фамилии россиян не приводятся. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Bloomberg, они пытались встретиться с сыном бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи - Саифом аль-Исламом Каддафи. Такая информация есть у прокуратуры временного правительства Ливии в Триполи.

Ситуацию прокомментировали в МИД России. Там отметили, что официального уведомления от ливийской стороны не было, сообщает РИА Новости.

В конце 2018 года сообщалось, что Саиф Каддафи попросил у Москвы поддержать его кандидатуру на предстоящих выборах в Ливии. Он якобы говорил об этом с заместителем министра иностранных дел России. Также он передал через него письмо для президента нашей страны Владимира Путина. В послании сын свергнутого в 2011 году ливийского лидера рассказал о своем видении ситуации в стране. В Кремле эту информацию не подтвердили.

Выборы в Ливии должны были пройти в 2019 году. Тем не менее, они пока так и не состоялись.

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