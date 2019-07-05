Почему восточные женщины не хотят жить в золотой клетке

Ближневосточное общество сейчас переживает серьёзную трансформацию

У шейха Дубая сбежала жена. И не просто сбежала, а с деньгами, детьми и, что самое обидное, с документами на развод. Куда сбежала - не ясно, почему - тоже, пока главная версия - тирания и жестокость мужа по отношению к дочери от другой жены. Дочь, к слову, тоже пыталась бежать. Куда менее удачно, чем мачеха. Сейчас сбежавшую принцессу Хайю Бинт аль-Хуссейн ищут по всей Европе.

Скандал в благородном арабском семействе то ли пытались скрывать до последнего, а, быть может, шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум просто редко встречается со своими женами. Все-таки их у него семь. Сбежала шестая и, как говорят, самая любимая – принцесса Хайя бинт аль-Хусейн. С собой прихватила драгоценностей на 40 миллионов долларов и двоих детей. 11-летнюю дочь и 7-летнего сына. На публике супруги вместе не появлялись с февраля. А ведь шейху втайне завидовали все мужчины Дубая, а у женщин от романтических постов принцессы на глаза наворачивались слезы, передает "ТВ Центр".

Хайя – монаршая особа. Сестра короля Иордании, прямого потомка пророка Мухаммеда. Умница, красавица, посол доброй воли ООН. Получила прекрасное образование - пансионат для девочек в Великобритании, затем Оксфорд. Хайя стала единственной женщиной призёром за всю историю Панарабских игр. В 2000 году на Олимпиаде в Австралии даже несла флаг сборной Иордании. В общем, жила полноценной жизнью. А в 2004 году вышла замуж за Эмира Дубая, который старше ее почти на четверть века.

Теперь по репутации Шейха Мухаммеда нанесен серьезный удар. Монарх, поговаривают, разгневан. Впервые за 28 лет пропустил скачки в Эпсоме и закрыл две конюшни. К супруге он обратился в своем инстаграмм-аккаунте поэтично, но очень пугающе.

"Есть ошибки, а есть предательства. Ты исчезла — и предала. Предала самое сокровенное — доверие. Раскрылась твоя истинная натура. Рядом со мной тебе нет места. И мне плевать, выживешь ты, или умрешь", - написал он.

Похоже, именно это принцесса хорошо понимает. Журналисты искали ее в Германии, а нашли в Лондоне. Хайя скрывается в собственном поместье, и готовиться к бракоразводному процессу с мужем в Британском суде. Для чего уже наняла адвокатов, которые в свое время представляли интересы принцессы Дианы.

В Эмиратах принцессу ждет строгое наказание за похищение детей и вывоз ценностей, а ведь страна считается одной из самых либеральных на Ближнем Востоке. Прогрессивный монарх Дубая в своем Эмирате даже организовал министерства счастья и толерантности. Подарил остров Михаэлю Шумахеру. Жертвует астрономические суммы на благотворительность.

Только вот в королевском семействе, похоже, давно не все гладко. От 69-летнего шейха сбежала не только жена. Одна из дочерей монарха - принцесса Латифа - дважды пыталась покинуть страну. Побег готовила 7 лет, но была схвачена на яхте в 80 километрах от побережья индийского штата Гоа. Перед побегом Латифа записала видеообращение.

Официально королевская семья заявила - принцесса Латифа психически больна. Её даже навестила бывший верховный комиссар ООН по правам человека Мэри Робинсон. Судьба старшей сестры до сих пор не известна. Таких историй наберется с десяток. Имевшие всё, но гордые и независимые, они бегут из золотых клеток.

Январь этого года. Отель в транзитной зоне аэропорта Бангкок. 18-летняя Рахаф аль-Кунун, дочка мэра одного из крупнейших городов Саудовской Аравии отказывается сдаваться властям и намерена разговаривать только с правозащитниками. Девушка пыталась бежать в Австралию, но у нее забрали паспорт.

Семья официально отказалась от нее. Девушка получила убежище в Канаде. По всей видимости, на это же рассчитывают сестры Маха и Вафа Аль-Субайе, бежавшие из Саудовской Аравии в Грузию.

Ближневосточное общество, объясняют эксперты, сейчас переживает серьёзную трансформацию. Путь, который другие страны преодолели за века, те же Эмираты или Саудовская Аравия, преодолели всего за 40 лет. Эр-Рияд, например, лишь год назад разрешил женщинам водить машину, посещать спортивные мероприятия и служить в армии. Казалось бы, вот она - оттепель "по арабски", но внутри семьи статус женщины все также регулируется традиционными нормами, что устраивает не всех.

Матвей Шестаков, Михаил Фёдоров, Татьяна Каминская, "В Центре Событий", "ТВ Центр".