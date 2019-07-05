Медведев призвал активнее доносить до россиян суть нацпроектов

Такое поручение премьер-министр дал единороссам

Активистам "Единой России" следует больше заниматься разъяснительной работой о том, что делается в рамках национальных проектов. Пока уровень информированности населения о них очень низкий. Об этом заявил председатель партии, глава правительства Дмитрий Медведев на пленарном заседании партконференции в Москве, передает "ТВ Центр".

По мнению лидера единороссов, для распространения информации необходимо использовать лучшие современные технологии, включая интернет, учитывая, что не только молодежь, но и зрелые люди значительную часть новостей получают через цифровые устройства.

Медведев также указал на необходимость улучшить работу общественных приемных партии, чтобы люди могли решить свои проблемы на местах, не обращаясь всякий раз в высшие инстанции.