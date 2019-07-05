В Ингушетии разгорается скандал после жесткого избиения девочки

Прокуратура начала масштабную проверку органов семейной профилактики в республике

В пятницу из Магаса в Москву доставят семилетнюю девочку, которую жестоко избила родственница. Ребёнка изначально госпитализировали в местную больницу в тяжёлом состоянии и с множественными травмами. Была угроза ампутации обеих рук, но врачам их удалось сохранить. Предполагаемую обидчицу - тётю, которая неофициально являлась опекуном девочки - уже задержали. Вины она не признаёт, но в биографии женщины уже имеется судимость за причинение тяжкого вреда здоровью.

Кадры из серии "не для слабонервных". Даже опытные травматологи схватились за голову, увидев состояние семилетней девочки. Список травм поражает. Словно читаешь учебник по медицине катастроф. Острая ишемия правой руки. Закрытый перелом левой локтевой кости. Подвывих правого плеча. Множественные ушибы и ссадины по всей поверхности тела, включая голову. Ожоги с признаками инфицирования. Гангрена правой верхней конечности.

Ребенок словно побывал в фашистском концлагере или руках маньяка. Но в больницу его привела родная тетя и утверждает, что все это девочка сотворила с собой сама.

Многие раны старые, их никто даже и не пытался обрабатывать. Врачи сразу поняли: медлить нельзя. Правую руку, которая совсем не работала, еще можно было спасти. Сосудистые хирурги одной из местной больниц начали операцию, во время которой по телефону консультировались с лучшими специалистами региона и страны. Уже после на связь вышел доктор Рошаль. Этим вечером девочка поступит в его клинику.

Результатом операции врачи остались довольны. Состояние ребенка оценивается как стабильно тяжелое. Рука заметно порозовела, шансы, что ее удастся восстановить, увеличились. Девочка в сознании и живо реагирует на внимание и доброту.

Родная тетя девочки утверждает, что ожоги получены, когда ребенок упал в кастрюлю с борщом. К другим травмам якобы тоже отношения не имеет. "Заявила, что ребенок пострадал в результате падения в яму. В настоящее время подозреваемая задержана по подозрению в совершении данного преступления. Решается вопрос об избрании пресечения в отношении нее в виде заключения под стражу", - сообщил инспектор отдела процессуального контроля СУ СК России по Республике Ингушетия Георгий Семенюк.

Женщина уже имеет судимость за нанесение побоев. На этот раз ей грозит до 10 лет тюрьмы за причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему. У следствия есть масса вопросов к местным органам опеки и родителям пострадавшей девочки.

Задержанная, кроме племянницы, воспитывала двоих несовершеннолетних сыновей. Их тоже доставили в больницу для обследования. У родных детей подозреваемой следов истязаний и побоев не обнаружено.

Александр Огородников, Андрей Стрюков, "ТВ Центр".