Нетрезвый Порошенко грязно обругал своих противников

Экс-президент позволил себе мат

Президент Украины во время своего визита в Донбасc обратился к жителям по-русски. Тем самым Владимир Зеленский хотел показать, что в регионе нет притеснений по языковому признаку. Эту инициативу собравшиеся встретили аплодисментами. Однако пока это только на словах, а на деле Киев последние годы демонстрировал обратное с подачи бывшего главы государства. Риторика Петра Порошенко после ухода с высокого поста стала только жёстче.

Назначив нового главу Донецкой областной администрации, Зеленский отправляется в Краматорск, чтобы представить его лично. По ходу дела украинский президент вновь много чего обещает, в том числе прекратить огонь, делая это на русском.

"Чтобы не было больше никаких манипуляций, если вы не против, я продолжу на русском языке. Можно, да?" – спросил Зеленский.

Этим шагом украинский лидер как бы продемонстрировал, что русский язык на подконтрольной Киеву части Донбасса якобы никто не притесняет. В команде Зеленского даже звучали заявления о том, что возможно ему будет предоставлен статус регионального. И это, разумеется, было воспринято в штыки, особенно у Порошенко, сейчас колесящего по украинским городам с предвыборными "концертами".

На митинге в Каменец-Подольском Порошенко явно несло. У многих даже сложилось впечатление, что бывший президент Украины вышел на сцену "под мухой". А иначе как объяснить мат и оскорбления в адрес его противников из партии Шария и самого украинского журналиста.

"Кремлевского ублюдка, который нанимает за тридцать сребреников таких молодых людей. У меня предложение! Внимание. Негоже человеку, если вам уже двадцать лет, баловаться с шариками. Отпустите шарик. Или помогите ему отпустить", - потребовал Порошенко.

Это откровенную команду к нападению на людей, которые всего лишь не поддерживают бывшего президента, разумеется, выполняют быстро, учитывая сколько он возит с собой охраны. Людей с красными шариками выталкивают от сцены, под радостное повизгивание самого Порошенко. Лидера партии "Европейская солидарность", рвущуюся в Верховную Раду.

"Европейская солидарность" — они находят красивые, пламенные названия. Они научились толкать пламенные речи. Но знайте: эти гниды грабили, уничтожали и убивали нас с вами. И что бы они сегодня не рассказывали, мы будем помнить об этих преступлениях, и они за эти преступления ответят", - заявил кандидат в народные депутаты от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива.

Но пока почему-то никто ни за что так и не ответил. А ведь к Порошенко претензий масса. Одно дело "Укроборонпрома" чего стоит. Но бывший президент по-прежнему находится на свободе, рассчитывая на депутатский мандат. Правда, голосовать за него и его партию готовы лишь восемь процентов украинцев. И такие выборы Порошенко явно не нужны. Да и будут ли они — теперь большой вопрос, учитывая решение суда, обязавшего ЦИК провести пережеребьеёвку, дабы повторно определить очередность партий в избирательном бюллетене.

"На самом деле ситуация довольно опасная. Потому что, насколько мне известно, часть бюллетеней уже напечатана — это 5 200 000 штук. Это означает, что израсходована часть бюджетных средств, и это может привести к срыву выборов", - говорит глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

Что автоматически оставляет Верховную раду не подконтрольной новому президенту. А это грозит ему вполне серьезными неприятностями, главная из которых возможный импичмент. Закон, регламентирующий данную процедуру, парламент оперативно принял. Но Зеленский его пока не подписал, но сделать это будет вынужден.

"Господин Зеленский, информирую вас, что вы больше не можете ветировать закон, сейчас вы можете его только подписать. Если он будет заветирован, это будет нарушением закона", - предупредил спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

По ощущениям, говорят политологи, украинского президента загоняют в ловушку. И как ее избежать, в команде Зе пока не очень понимают. К её работе вообще возникает масса вопросов. Одни ошибки пресс-службы главы государства чего стоят. В последний раз, например, они назвали столицей Канады Торонто. Указать на эту глупую оплошность поспешила соратница Порошенко Ирина Геращенко. Но и сама угодила впросак, назвав столицей Нидерландов Гаагу.

"На всякий случай ликбез. Столица Турции — Анкара, а не Стамбул. Столица США — Вашингтон, а не Нью-Йорк. Столица Нидерландов — Гаага, а не Амстердам. А то мало ли куда следующий визит", - попыталась сумничать Геращенко.

Возможно в Арктику? Посол Украины в Норвегии Вячеслав Яцюк, сегодня в интервью заявил, что его страна вполне может стать "арктическим игроком". Эту новость уже прокомментировали в российском Совфеде.

"Мне представляется, что посол перепутал интересы Украины. Фантазия о том, что Украина может быть каким-то игроком в Арктике — это то, что даже Зеленский придумать себе не может. Я полагаю, что продолжается пустая дипломатическая болтовня, характерная для украинской дипломатии", - говорит член Совета Федерации Игорь Морозов.

Сменить ее главу Зеленский пока тоже не в силах. А вот запретить показ сериала "Сваты", о чем президента уже попросил руководитель Госкино Украины, вполне. Правда, просьба эта выглядит издевательской, потому как данный видео-контент производила студия "95 квартал", а Зеленский был продюсером фильма. Теперь же он президент, но пока скорее "свадебный".

Александр Панюшкин, Алексей Платонов, "ТВ Центр".