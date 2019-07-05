В команде Зеленского произошел серьезный конфликт

В нем замешан глава СБУ

Не все ладно в команде президента Украины Владимира Зеленского. Выяснилось, что между новым главой службы безопасности страны (СБУ) Иваном Бакановым и руководителем офиса президента Андреем Богданом произошел конфликт.

Дело в том, что Баканов не согласовывает с офисом главы государства назначения заместителей в СБУ. Кроме того, он окружил себя консультантами в лице главного военного прокурора Анатолия Матиоса и заместителя генпрокурора Николая Банчука. Источники издания "Украинская правда" сообщили, что именно они советуют Баканову, кого назначить на должности.

Более того, Баканов хочет сохранить департамент "Управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью". Однако в офисе президента на этот счет – другое мнение. Дело в том, что у этого департамента скандальная репутация, пишет "Газета.Ru".

Во время выборов Баканов был главой избирательного штаба Зеленского. 22 мая украинский лидер назначил его первым замглавы СБУ. Однако по факту именно Баканов является новым руководителем службы. Действующий глава Василий Грицак ушел в отпуск. Его обязанности исполняет Баканов.

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