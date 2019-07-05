Мокрая Мелания Трамп без нижнего белья произвела фурор

Пользователи оценили наряд первой леди США

В Сети обсуждают появление супруги президента США Мелании Трамп на военном параде по случаю празднования Дня независимости США. Дело в том, что она пришла на мероприятие без нижнего белья.

Для выхода в свет она выбрала белое облегающее платье. Оно сильно подчеркивало пышный бюст фотомодели. Бюстгальтер первая леди решила не надевать.

Также она надела розовые лодочки на высоком каблуке от Christian Louboutin. Свой роскошный образ она дополнила любимой укладкой с локонами и безукоризненным макияжем смоки-айс от Николь Брил, пишет kp.ru ("Комсомольская правда").

Между тем во время мероприятия начался ливень. Однако жена Трампа стойко перенесла все погодные неприятности. С парада она ушла с намокшей прической.

Пользователи соцсетей оценили роскошный внешний вид Мелании. "Белое платье, дождь, нет бюстгальтера…", - отмечает один комментатор.

"Она выглядит прекрасно, даже промокнув под дождем", - написал еще один поклонник.

Интересно, что супруга предыдущего президента США Мишель Обама однажды тоже позабыла о нижнем белье. В декабре 2018 года она пришла на презентацию своей новой книги в откровенном платье-халате от Balenciaga, которое надела на голое тело. Правда, есть один нюанс. Так одеваться супруга Барака Обамы себе может позволить. Она уже не является первой леди.

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