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Подробности ЧП с прогулочным катером в Черном море

19:42
  • пятница
  • 05 июля 2019

С борта тонущего судна удалось спасти всех пассажиров

На борту прогулочного катера, который перевернулся в Черном море вблизи поселка Джугба, находились 43 человека. В МЧС России сообщили о спасении 37 человек.

Очевидцы сообщили, что еще шесть человек были доставлены на берег проходящими мимо судами. Сейчас устанавливается их местонахождение. Таким образом, можно говорить о том, что при опрокидывании катамарана никто не погиб, сообщает "Интерфакс".

Между тем ТАСС сообщает, что два человека пострадали в результате опрокидывания прогулочного катера. Им оказаны реанимационные действия.

Ранее стало известно о том, что в Черном море вблизи поселка Джугба перевернулось прогулочное судно с людьми. Одну женщину отвезли в реанимацию. Инцидент произошел в 100 метрах от берега. Прогулочный катамаран принадлежал частному лицу.

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