Беспечные принц Гарри и Меган Маркл разбили мечту Елизаветы II

Вместо крестин Арчи, она попадет на конский завод

Ситуация с крестинами сына Меган Маркл и принца Гарри обрастает все новыми подробностями. Выяснилось, что мероприятие не сможет посетить сама королева Великобритании Елизавета II.

Как оказалось, выбранная герцогом и герцогиней Сассекской дата не подходит королеве. В этот день она со своим супругом принцем Филиппом будет в Сандрингеме. Там она посетит Королевский конный завод.

Такой казус произошел по причине невнимательности новоиспеченных родителей Арчи. Как сообщает Daily Mail, Меган Маркл и принц Гарри просто забыли свериться с графиком монаршей особы. Изначально они хотели, чтобы крестины состоялись в пятницу, 5 июля. Но этот день не подошел принцу Чарльзу. Тот сказал, что у него свободна только суббота, 6 июля.

При этом Елизавета II, которая не была на крещениях ни одного из своих восьми правнуков, действительно мечтала, наконец, попасть на это мероприятие. Тем не менее, узнав дату крестин Арчи, ей пришлось смириться с разбитыми мечтами и всего лишь сказать, что она "счастлива".

Ранее стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл решили крестить своего сына Арчи 6 июля в кругу избранных людей. Причем, молодые родители пошли против устоявшихся традиций, так как, они пригласили на церемонию крещения только самых близких родственников и друзей. По предварительным данным, насчитывается всего 25 гостей.

Также Гарри и Меган отказались от традиционной фотосессии на подходе к церкви Святого Георгия в Виндзорском замке. До этого папарацци имели возможность сфотографировать родителей и ребенка перед началом церемонии. Но теперь герцог и герцогиня Сассекские решили придать церемонии максимально интимный характер. Происходящее в церкви будет снимать приглашенный фотограф. Снимки опубликуют в Сети спустя несколько дней после таинства.

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