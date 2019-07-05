Украине грозит техногенная катастрофа

Страна может замерзнуть

На Украине произойдет техногенная катастрофа, если на начало отопительного сезона не будет закачано 20 миллиардов кубометров газа. Об этом сообщил глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев.

По его словам, "Украина, без преувеличения, замерзнет". При этом Коболев отметил, что за 100 дней стране нужно закачать более шести миллиардов кубометров газа.

"Ежедневно мы должны закачивать в хранилища около 60 миллионов кубометров газа. Останавливаться нельзя, задержка на день-два сорвет выполнение графика, и наверстать отставание уже будет невозможно", - приводит ТАСС слова главы "Нафтогаза".

"Заморозить страну и проиграть новую газовую войну – считаем неприемлемым. Я готов за это решение нести персональную ответственность", - добавил Коболев.

К конце июня на Украине заявили о критическом дефиците газа. Запасы в подземных хранилищах практически истощились. При этом у страны уже многомиллиардный долг поставщикам.