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Украине грозит техногенная катастрофа

20:47
  • пятница
  • 05 июля 2019

Страна может замерзнуть

На Украине произойдет техногенная катастрофа, если на начало отопительного сезона не будет закачано 20 миллиардов кубометров газа. Об этом сообщил глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев.

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По его словам, "Украина, без преувеличения, замерзнет". При этом Коболев отметил, что за 100 дней стране нужно закачать более шести миллиардов кубометров газа.

"Ежедневно мы должны закачивать в хранилища около 60 миллионов кубометров газа. Останавливаться нельзя, задержка на день-два сорвет выполнение графика, и наверстать отставание уже будет невозможно", - приводит ТАСС слова главы "Нафтогаза".

"Заморозить страну и проиграть новую газовую войну – считаем неприемлемым. Я готов за это решение нести персональную ответственность", - добавил Коболев.

К конце июня на Украине заявили о критическом дефиците газа. Запасы в подземных хранилищах практически истощились. При этом у страны уже многомиллиардный долг поставщикам.

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