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В результате ЧП с катером на Черном море есть погибшие

20:50
  • пятница
  • 05 июля 2019

Задержан владелец судна

В результате опрокидывания прогулочного катера на Черном море погибли два человека. Инцидент произошел неподалеку от поселка Джугба Краснодарского края.

По словам директора пляжа "Джубга" Андрея Андреева, судно "Атолл" перевернулось в районе Голубой бухты. На спасение направили всю имеющуюся технику.

Также он подчеркнул, что судно могло быть перегружено, сообщает РИА Новости. "На любой технике нельзя возить больше 12 человек, чтобы вы понимали, для прогулочных — не более 12", - сказал он. По его словам, только его сотрудники взяли на борт примерно 25 человек.

Как передает ТАСС, владелец перевернувшегося в Черном море прогулочного катера задержан - источник. Также отмечается, что двух человек не удалось реанимировать.

Ранее сообщалось, что на борту прогулочного катера, который перевернулся в Черном море вблизи поселка Джугба, находились 43 человека. Очевидцы сообщили, что еще шесть человек были доставлены на берег проходящими мимо судами. МЧС сообщало о том, что в результате ЧП никто не погиб.

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