Рак мозга: страшное признание Алибасова

Он резко высказался в адрес сына и PR-директора

Продюсер Бари Алибасов поделился своим мнением о действиях своего сына Бари-младшего, а также PR-директора Вадима Горжанкина. Также он рассказал о том, что с ним произошло в тот день, когда он по ошибке выпил очиститель для труб "Крот".

В интервью Радио "Комсомольская правда" он прокомментировал сообщения о том, что они зарабатывали на отравлении создателя группы "На-На". Также он отреагировал на информацию о том, что в тот злополучный день якобы позвонил сыну.

"Сыну не знаю, как я мог позвонить. Телефона со мной рядом не было", - сказал он. Алибасов подчеркнул, что у него никогда не было особо близких отношений с наследником, передает kp.ru ("Комсомольская правда").

Он также прокомментировал заявления сына на телепередачах о том, что они каждый день думали, какие новости давать о состоянии продюсера. Кроме того, он вспомнил о словах PR-директора Вадима Горжанкина. Тот отметил, что благодаря этому якобы отравлению команда Алибасова заработала 26 миллионов рублей.

"Они больные. У Горжанкина – рак коры головного мозга, видимо. Он первый раз на сцену вышел, и начал такое нести", - заявил Алибасов.

При этом он предположил, что целью сына и PR-директора, возможно, было получение дохода от телевидения. "ТВ им предложило: мы вам заплатим, а вы будете нести чушь собачью", - сказал Алибасов.

До этого продюсер рассказал о том, что спасло его от неминуемой смерти после выпитого очистителя. Это был находившийся поблизости кран с водой. В интервью Радио "Комсомольская правда" он уточнил, что это был шланг, который он засунул себе в рот. Продюсер смог промыть верхнюю часть горла из-за чего не потерял возможность говорить. Однако попавшие внутрь остатки прожгли пищевод. Теперь Алибасов не может полноценно есть.

4 июня, за два дня до своего 72-летия Бари Алибасов по ошибке выпил жидкость для очистки труб "Крот". Врачи диагностировали у него сильнейшие ожоги желудка, пищевода и дыхательных путей. Несколько дней продюсер пробыл в медикаментозной коме. У него частично отказала память.

Позднее эксперты и общественность выразили сомнение в том, что история с отравлением Алибасова произошла на самом деле. Они усилились после заявления сына продюсера о том, что новости об отравлении отца принесли семье и PR-директору группы "На-На" Вадиму Горжанкину рекламные предложения на 26 миллионов рублей.

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