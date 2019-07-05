Генсек НАТО придумал, как "спасти" ДРСМД

Представители НАТО считают, что ракеты 9М729 якобы нарушают договор

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что существует способ "спасти" Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) – для этого нужно, что Россия избавилась от ракет 9М729. По его словам, "Москва может сделать это и сейчас, если хочет соответствовать договору", передает РИА Новости.

3 июля президент России Владимир Путин в среду подписал документ о приостановлении действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Один из важнейших для международной безопасности документов был заключен в 1987 году. Соглашение обязывало стороны сократить количество ракетных вооружений. Однако Вашингтон решил в одностороннем порядке выйти из соглашения.

По мнению НАТО и США, Москва якобы первой нарушила условия договора, разработав 9М729. Притом, что российские эксперты не раз говорили: дальность ракеты не превышает 500 километров.