Российские пограничники унизили катающегося на мотоцикле депутата Рады

Он хотел поездить по Белгородской области

Народный депутат Верховной Рады Украины Михаил Добкин вечером в пятницу был задержан на границе с Россией. По его признанию, он рассчитывал покататься на мотоцикле по дорогам "не чужой для него Белгородской области".

При этом ему пришлось пройти унизительную процедуру снятия отпечатков пальцев. "Отобрали отпечатки пальцев, сфотографировали в анфас и профиль, выдали справку и сказали: "Извините, это не мы, но Вам к нам нельзя!" И на этом все планы закончились", - сказал политик.

При этом он не уточнил, с какой именно стороны его задержали. Однако из контекста становится понятно, что неприятности ему устроили российские пограничники, сообщает сайт украинских "Вестей".

"Бывает. Прорвемся" - добавил нардеп, комментируя произошедшее в интернете.

В декабре 2018 года сообщалось, что депутат "Оппозиционного блока" Михаил Добкин попал в санкционные списки России. Также там оказались мэр Одессы Геннадий Труханов, бывший вице-премьер Александр Вилкул, экс-глава украинского МЧС Виктор Балога и депутат от партии "Самопомощь" Алена Бабак.

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