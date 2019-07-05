"Я не подписывал этот "Минск": заявление Зеленского по Донбассу

Он ожидает "реальных действий" Запада в поддержку Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что минские соглашения он и его команда не подписывали. Однако он все равно готов "идти по всем пунктам".

"Ни моя команда, ни я не подписывали этот "Минск", но мы готовы идти по пунктам всех минских договоренностей для того, чтобы наконец у нас был мир", - сказал украинский лидер в интервью Deutsche Welle.

Также Зеленский хочет верить, что люди на Донбассе слышат, что "мы все украинцы". Он добавил, что на восток страны постоянно посылают сигналы, что готовы исполнять минские договоренности, сообщает сайт украинских "Вестей".

При этом Зеленский ожидает "реальных действий" Запада в поддержку Украины. Он вспомнил о том, что произошло в ПАСЕ.

Ранее Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Донбасс перешел с украинского языка на русский. Также он попросил не делить граждан Украины на своих и чужих. По его словам, живущие на территории самопровозглашенных республик такие же люди, как и остальные.

26 июня участники сессии ПАСЕ одобрили резолюцию, которая подтверждает полномочия российской делегации в полном объеме. Тем не менее, делегация Украины выступила категорически против возвращения России в организацию. Такая же реакция последовала от стран Прибалтики, Грузии и Польши.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Видео: Зеленский отказался говорить на украинском языке