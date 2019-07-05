В Москве задержали таксиста-отравителя

Еще один мужчина с опасными напитками

Московская полиция задержала таксиста, который занимался тем, что травил пассажиров сильнодействующими веществами. По словам официального представителя МВД Ирины Волк, его доставят в ОМВД России по району Хамовники.

Волк добавила, что несколько дней назад полиция получила информацию о том, что в одну из больниц доставили мужчину с признаками отравления неустановленным веществом. Выяснилось, что ему стало плохо после того, как он выпил воды, предложенной водителем такси. В итоге потерпевший узнал, что у него похитили банковскую карту. С нее были списаны денежные средства в размере 16 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Подозреваемым в преступлении оказался 58-летний уроженец Армении, который проживает в Московской области, сообщает ТАСС.

В конце июня СМИ сообщили, что в Москве действует "серийный отравитель". Он занимался тем, что в жару угощал людей газировкой. Но после нескольких глотков жертвы теряли сознание. Молодой человек обворовывал их, а случайным прохожим говорил, что просто забирает ценности у своих друзей, чтобы они их не потеряли.

Им оказался 26-летний безработный уроженец Кабардино-Балкарии Мурат Сабанов. Его задержали 25 июня. При обыске у него дома были найдены феназепам и клозапин, а также трамадол. В отношении подозреваемого возбуждено семь уголовных дел по статьям о краже, грабеже и разбое. Полиция установила, что от его рук пострадали по меньшей мере 11 человек.

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Видео: как московский отравитель грабил людей на улицах