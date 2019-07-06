Названы причины трагедии на Чёрном море

Катер перевернулся в 100 метрах от берега

Перевернувшийся в Чёрном море катер был перегружен, сообщил глава компании-изготовителя судна и разработчик его проекта Дмитрий Сребный. Мало того, у корабля истёк срок эксплуатации. По словам разработчика, катер был построен в 2008 году, он был рассчитан на 12 пассажиров. Позже владельцы надстроили вторую палубу, но даже после этого на борт можно было взять не более 20 человек.

В момент катастрофы, которая произошла вечером 5 июля, на катере было 55 пассажиров. Две женщины погибли, остальных удалось спасти. Никто из спасенных не обратился за медицинской помощью. На месте происшествия в районе Джубги работают криминалисты, сообщает ТАСС. Владелец судна и капитан задержаны, с ними проводятся следственные действия.

Сообщается, что среди пассажиров катера были 15 детей. Также известно, что часть спасённых людей продолжат отдых в Краснодарском крае на побережье Чёрного моря.