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Названы причины трагедии на Чёрном море

10:34
  • суббота
  • 06 июля 2019

Катер перевернулся в 100 метрах от берега

Перевернувшийся в Чёрном море катер был перегружен, сообщил глава компании-изготовителя судна и разработчик его проекта Дмитрий Сребный. Мало того, у корабля истёк срок эксплуатации.  По словам разработчика, катер был построен в 2008 году, он был рассчитан на 12 пассажиров. Позже владельцы надстроили вторую палубу, но даже после этого на борт можно было взять не более 20 человек.

В момент катастрофы, которая произошла вечером 5 июля, на катере было 55 пассажиров. Две женщины погибли, остальных удалось спасти. Никто из спасенных не обратился за медицинской помощью. На месте происшествия в районе Джубги работают криминалисты, сообщает ТАСС. Владелец судна и капитан задержаны, с ними проводятся следственные действия.

Сообщается, что среди пассажиров катера были 15 детей. Также известно, что часть спасённых людей продолжат отдых в Краснодарском крае на побережье Чёрного моря.

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