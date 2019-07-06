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В России объявлена всеобщая диспансеризация

10:28
  • суббота
  • 06 июля 2019

Все граждане смогут пройти обследование

В России пройдёт всеобщая диспансеризация населения. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Все граждане получат возможность пройти обследование в 2019-20 годах.

В мае этого года вступил в силу обновлённый порядок проведения диспансеризации. Для россиян старше 40 лет её рекомендуется проходить ежегодно. Для этого работодатель обязан предоставить дополнительный оплачиваемый день к отпуску. Люди предпенсионного возраста смогут каждый год брать на диспансеризацию два дня, сообщает РИА Новости.

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