В России объявлена всеобщая диспансеризация

Все граждане смогут пройти обследование

В России пройдёт всеобщая диспансеризация населения. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Все граждане получат возможность пройти обследование в 2019-20 годах.

В мае этого года вступил в силу обновлённый порядок проведения диспансеризации. Для россиян старше 40 лет её рекомендуется проходить ежегодно. Для этого работодатель обязан предоставить дополнительный оплачиваемый день к отпуску. Люди предпенсионного возраста смогут каждый год брать на диспансеризацию два дня, сообщает РИА Новости.