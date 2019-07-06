ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Галкин обогнал Петросяна в заработках на корпоративах

12:46
  • суббота
  • 06 июля 2019

Старшее поколение юмористов сдаёт позиции

Юморист и шоумен Максим Галкин оказался самым высокооплачиваемым представителем шоу-бизнеса: он зарабатывает на одном корпоративе три с половиной миллиона рублей. Его старший коллега и наставник Евгений Петросян остался далеко позади: ведущего "Кривого зеркала" зовут выступать всего за 700 тысяч.

Гонорар Александра Реввы за выступление на корпоративе начинается от двух миллионов рублей, Юлия Михалкова из "Уральских пельменей" зарабатывает около 800 тысяч, узнали журналисты "Комсомольской правды".

Артистам "Кривого зеркала" - Александру Морозову и Владимиру Моисеенко – везёт ещё меньше. Их стартовая зарплата за выступление начинается со 150 тысяч. Зато "Новые русские бабки" имеют полмиллиона на двоих, а звёзды "Студии Союз" от 700 тысяч рублей за часовое выступление.

Главное сегодня
Евгений Петросян
Евгений Петросян
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.