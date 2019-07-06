Галкин обогнал Петросяна в заработках на корпоративах

Старшее поколение юмористов сдаёт позиции

Юморист и шоумен Максим Галкин оказался самым высокооплачиваемым представителем шоу-бизнеса: он зарабатывает на одном корпоративе три с половиной миллиона рублей. Его старший коллега и наставник Евгений Петросян остался далеко позади: ведущего "Кривого зеркала" зовут выступать всего за 700 тысяч.

Гонорар Александра Реввы за выступление на корпоративе начинается от двух миллионов рублей, Юлия Михалкова из "Уральских пельменей" зарабатывает около 800 тысяч, узнали журналисты "Комсомольской правды".

Артистам "Кривого зеркала" - Александру Морозову и Владимиру Моисеенко – везёт ещё меньше. Их стартовая зарплата за выступление начинается со 150 тысяч. Зато "Новые русские бабки" имеют полмиллиона на двоих, а звёзды "Студии Союз" от 700 тысяч рублей за часовое выступление.