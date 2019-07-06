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Кудрявцева после операции будет три недели ходить на костылях

10:41
  • суббота
  • 06 июля 2019

Дала о себе знать старая травма

Гимнастку Яну Кудрявцеву срочно прооперировали, спортсменка запустила старую травму колена. Чемпионка решила не ложиться под нож хирурга после того, как несколько месяцев назад повредила колено, отдыхая на Бали. После операции спортсменка около трёх недель будет ходить на костылях, пишет SstarHit.

«Вчера мне сделали операцию на правом колене. Все прошло хорошо. Весь день отходила от наркоза"- написала Кудрявцева в Instagram и опубликовала фото из больничной палаты.

Российской гимнастке Яне Кудрявцевой 21 год, она серебряный призёр Олимпиады в Рио-де-Жанейро и тринадцатикратная чемпионка мира по художественной гимнастике. Кудрявцева - самая юная абсолютная чемпионка мира за всю историю художественной гимнастики.

В 2017 году спортсменка заявила, что завершает профессиональную карьеру. Летом 2018 года Яна вышла замуж за хоккеиста Дмитрия Кугрышева, 25 декабря того же года у них родилась дочь Ева.

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