В Москву из Ингушетии срочно доставили истерзанную девочку

У ребёнка жуткий набор тяжёлых травм

Состояние семилетней Аиши из Ингушетии остаётся тяжёлым, сейчас за её здоровье борются врачи московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. В столицу ребёнка доставили вечером 5 июля, в полёте девочку сопровождала группа медиков-реаниматологов.

У Аиши многочисленные травмы, серьёзно повреждена правая рука. Во время обследования врачи нашли следы более ранних побоев. Тяжёлые травмы, по предварительной версии, девочке нанесла её тётя, которая неофициально являлась её опекуном. Женщину уже задержали. Прокуратура начала масштабную проверку органов опеки в республике.

Список травм Аиши поражает: острая ишемия правой руки, закрытый перелом левой локтевой кости, подвывих правого плеча, множественные ушибы и ссадины по всей поверхности тела, ожоги с признаками инфицирования, гангрена правой верхней конечности.

Ребёнок словно побывал в фашистском концлагере или руках маньяка. Но в больницу его привела родная тётя и она утверждает, что все это девочка сотворила с собой сама.

Многие раны старые, их никто даже и не пытался обрабатывать. Врачи сразу поняли: медлить нельзя. Правую руку, которая совсем не работала, ещё можно было спасти. Сосудистые хирурги одной из местной больницы начали операцию, во время которой по телефону консультировались с лучшими специалистами региона и страны. Уже после на связь вышел доктор Рошаль. Этим вечером девочка поступит в его клинику.

Результатом операции врачи остались довольны. Состояние ребёнка оценивается как стабильно тяжелое. Рука заметно порозовела, шансы, что её удастся восстановить, увеличились. Девочка в сознании и живо реагирует на внимание и доброту.

Родная тётя девочки утверждает, что ожоги получены, когда ребенок упал в кастрюлю с борщом. К другим травмам, якобы тоже отношения не имеет. "Тётя заявила, что ребенок пострадал в результате падения в яму. В настоящее время подозреваемая задержана по подозрению в совершении данного преступления. Решается вопрос об избрании пресечения в отношении нее в виде заключения под стражу", - сообщил инспектор отдела процессуального контроля Следственного управления СКР по Ингушетии Георгий Семенюк.

Задержанная, кроме племянницы, воспитывала двоих несовершеннолетних сыновей. Их тоже доставили в больницу для обследования. У родных детей подозреваемой следов истязаний и побоев не обнаружено, сообщает "ТВ Центр".

Женщина уже имеет судимость за нанесение побоев. На этот раз ей грозит до десяти лет тюрьмы за причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему. У следствия есть масса вопросов к местным органам опеки и родителям пострадавшей девочки. Правда, где находятся мама и папа Аиши, не известно, сообщила уполномоченный при президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова.

Александр Огородников, "ТВ Центр".