Задержан сбежавший капитан перевернувшегося на Чёрном море катера

По его вине погибли два человека

В Краснодарском крае задержан капитан прогулочного катера, по вине которого погибли два человека. Накануне в Чёрном море в ста метрах от берега около посёлка Джубга перевернулся катамаран. На борту находились 55 пассажиров.

Согласно техническим данным, катер мог вместить только 20 человек. Капитан судна и его владелец знали об этом, однако допустили превышение. По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено уголовное дело, сообщает "ТВ Центр".

стальных пассажиров спасли и доставили на берег. Капитан перевернувшегося катамарана скрылся с места ЧП. Позже его задержали. Владельца катера также доставили в отдел полиции города Туапсе.