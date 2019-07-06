ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Задержан сбежавший капитан перевернувшегося на Чёрном море катера

11:15
  • суббота
  • 06 июля 2019

По его вине погибли два человека

В Краснодарском крае задержан капитан прогулочного катера, по вине которого погибли два человека. Накануне в Чёрном море в ста метрах от берега около посёлка Джубга перевернулся катамаран. На борту находились 55 пассажиров.

Согласно техническим данным, катер мог вместить только 20 человек. Капитан судна и его владелец знали об этом, однако допустили превышение. По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено уголовное дело, сообщает "ТВ Центр".

стальных пассажиров спасли и доставили на берег. Капитан перевернувшегося катамарана скрылся с места ЧП. Позже его задержали. Владельца катера также доставили в отдел полиции города Туапсе.

Главное сегодня
Поисково-спасательная операция
Поисково-спасательная операция
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.