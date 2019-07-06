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Россия жёстко отреагировала на задержание иранского танкера по приказу США

11:55
  • суббота
  • 06 июля 2019

Судно стоит на приколе в порту Гибралтара

Иранский танкер будет оставаться в порту Гибралтара ещё как минимум две недели. Такое решение принял местный суд. Судно задержали несколько дней назад по требованию США из-за подозрений в поставках топлива в Сирию в обход европейских санкций. Идёт расследование, полиция опрашивает экипаж, сообщает "ТВ Центр".

В российском МИДе осудили задержание танкера и назвали этот шаг целенаправленной акцией по осложнению ситуации вокруг Ирана и Сирии. Скорее всего, добавили в ведомстве, она готовилась давно и при участии нескольких стран. Такие действия противоречат заявлениям о стремлении Европы сохранить ядерную сделку с Тегераном.

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