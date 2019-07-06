США объявили медиавойну России

Вашингтон намерен бороться с пагубным влиянием Кремля

Агентство США по международному развитию опубликовало так называемую Концепцию по противодействию пагубному влиянию Кремля. Москва, по мнению Штатов, подрывает авторитет Вашингтона на международной арене, а также несёт угрозу демократии, суверенитету и энергетической безопасности других стран. Чтобы ослабить влияние Кремля, Белый дом разработал ряд мер.

Казалось бы, доклад спецпрокурора Мюллера, который за два года так и не нашел ни одного реального факта того, что Москва хоть как-то повлияла на выборы в США, должен был остудить горячие русофобские головы в Вашингтоне. Надежда на это, правда, была призрачной, учитывая, что Россию США давно записали в список главных противников, которым непременно нужно помешать. Именно об этом идёт речь и в новой глобальной программе, которую запускает американский федеральный орган USAID, сообщает "ТВ Центр".

Концепция борьбы опубликована на сайте организации. Правда в публичной части этого документа нет ничего нового. Среди ключевых пунктов: помощь дружественным правительствам, гражданскому обществу и частным лицам в разных странах. В том числе, на постсоветском пространстве и в России. Мол, россияне должны знать, что США не враг. Доносить эту прекрасную мысль до граждан будут через различные медиаплощадки и СМИ, руководителей которых научат, как это правильно делать. В ряде стран это уже осуществляется. С помощью USAID, 11 стратегических медиапартнеров в Боснии, Косово, Черногории, Северной Македонии и Сербии увеличивают свою аудиторию, их доход становится более разнообразным и повышается их значимость в медийном пространстве.

Эта медийная армия подконтрольных СМИ в странах ЕС нужна США и для другого: продвигать собственные интересы, рассказывая, например, о том, что закупая газ у России, Европа становиться заложником. Что "Северный поток-2" - откровенно зло. И нужно давить на власти, митинговать, чтобы они стали покупать газ у США, которые выступают на стороне добра. И вообще, лучше бы с Россией имели минимум экономических отношений, говориться в документе. Но, что любопытно, его вбрасывают в медийное пространство ровно через неделю после встречи Путина и Трампа в Осаке, явно пытаясь помешать даже легкой оттепели, которая наметилась в отношениях Москвы и Вашингтона.

По ряду проблемных вопросов Вашингтону без помощи Москвы и вправду уже не обойтись. Впрочем, это вовсе не говорит о том, что Россия и США когда-нибудь станут друзьями. Соперничество было, есть и будет. А все эти антироссийские истерики, санкции и прочие планы борьбы с влиянием Кремля мы как-нибудь переживём, если что, ответив зеркально.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".