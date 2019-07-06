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На восстановление после наводнения в Сибири потребуются 30 миллиардов рублей

12:09
  • суббота
  • 06 июля 2019

Разрушены тысячи домов

Более 31 миллиарда рублей потребуется на ликвидацию последствий паводка в Иркутской области. Это наводнение называют крупнейшим в истории Приангарья.

В зоне бедствия оказались 103 населенных пункта. Подтоплено более 10 тысяч домов, треть из них не подлежит восстановлению, сообщает "ТВ Центр".

По состоянию на утро 6 июня, вода отступила везде, кроме Тулуна. Но и там за последние сутки число подтопленных домов сократилось в пять раз. Расчищать завалы помогают спасатели и военные, в ликвидации последствий паводка участвует и Росгвардия. Работают мобильные группы помощи населению, организована охрана различных объектов. Задержаны пятеро подозреваемых в мародёрстве.

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