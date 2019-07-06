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В Калифорнии произошло мощное землетрясение

12:09
  • суббота
  • 06 июля 2019

Дома дали трещины

Несколько человек пострадали и тысячи остались без света в результате землетрясения в американском штате Калифорния. Подземные толчки магнитудой около семи зафиксирована севернее Лос-Анджелеса, сообщает "ТВ Центр".

Очаг землетрясения залегал всего в 10 километрах от поверхности. Инфраструктура получила серьёзные повреждения: на дорогах образовались крупные трещины, дома покосились, в некоторых рухнули опорные стены. Зафиксировано несколько взрывов на заправках, в одном из кемпингов вспыхнул сильный пожар. Это уже второе землетрясение в штате за последние дни, предыдущее тоже было сильным и принесло значительный материальный ущерб.

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Землетрясение в Калифорнии
Землетрясение в Калифорнии
Землетрясение в Калифорнии
Землетрясение в Калифорнии
Землетрясение в Калифорнии
Землетрясение в Калифорнии
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