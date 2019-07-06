Форум "Территория смыслов" собрал молодёжь со всей России

Бизнесмены проведут свои мастер-классы для молодых

В Подмосковье стартовал всероссийский образовательный форум "Территория смыслов". Первая смена "Россия - страна возможностей" собрала больше тысячи участников. Это молодые активисты из самых разных регионов - от Владивостока до Калининграда, сообщает "ТВ Центр".

"Территория смыслов" создает не виртуальные, а реальные человеческие сети. Они общаются, знакомятся, они через друг друга узнают страну. И это главный смысл, который они выносят с этого форума", - сказала проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара.

Участников форума ждут лекции известных российских учёных, мастер-классы от бизнесменов и представителей власти. Среди новшеств - возможность получить грант на реализацию проекта, который участникам предстоит разработать прямо на форуме.