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Форум "Территория смыслов" собрал молодёжь со всей России

12:07
  • суббота
  • 06 июля 2019

Бизнесмены проведут свои мастер-классы для молодых

В Подмосковье стартовал всероссийский образовательный форум "Территория смыслов". Первая смена "Россия - страна возможностей" собрала больше тысячи участников. Это молодые активисты из самых разных регионов - от Владивостока до Калининграда, сообщает "ТВ Центр".

"Территория смыслов" создает не виртуальные, а реальные человеческие сети. Они общаются, знакомятся, они через друг друга узнают страну. И это главный смысл, который они выносят с этого форума", - сказала проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара.

Участников форума ждут лекции известных российских учёных, мастер-классы от бизнесменов и представителей власти. Среди новшеств - возможность получить грант на реализацию проекта, который участникам предстоит разработать прямо на форуме.

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