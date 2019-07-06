Что увидят москвичи на фестивале "Сабантуй" в Коломенском

В парке можно попробовать татарские и башкирские блюда

В Коломенском открылся Международный фестиваль "Сабантуй-2019". Гостей ждут национальные татарские и башкирские блюда, традиционная борьба на поясах и инновационные бизнес-проекты.

Целый день здесь будут проходить мастер-классы по народным ремёслам, разнообразные спортивные игры и показы дизайнерской одежды. Также будет работать "Аллея проектов", где молодые предприниматели презентуют свои бизнес-идеи. Завершится праздник выступлением башкирских и татарских эстрадных коллективов, сообщает "ТВ Центр".