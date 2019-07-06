Гостей ВДНХ ждёт "Вдохновение"

В Москве открылся фестиваль искусств

В Москве на ВДНХ проходит фестиваль искусств "Вдохновение". Здесь можно увидеть невероятные декорации, трюки с огнём и выступления акробатов. Гостей праздника ждут десятки театральных постановок творческих коллективов со всего мира.

По случаю юбилея организаторы фестиваля решили задействовать всю территорию ВДНХ. Спектакли будут идти и под открытым небом, и в павильонах, сообщает "ТВ Центр".

Ничего не подозревающие зрители тянутся в полумраке к гигантскому кубу. Внутри - точная копия антверпенского зала Рубенса, а вокруг единственного полотна кипят нечеловеческие страсти. Зал Рубенса оказывается Землёй Нод, той самой ветхозаветной тюрьмой. А люди в ней маются как тот самый Каин, убивший брата Авеля.

Бельгийский театр FC Bergman - совсем молодой, но уже знаменитый. Его эксперименты ждут на многих международных фестивалях. А сами экспериментаторы ждали встречи с Москвой. Вопрос стоял остро: найдут ли общий язык, не произнося в спектакле - ни слова? Как говорит актёр театра Томас Верстраетен, для него большая честь и важный опыт выступить в Москве.

Но не Рубенсом единым, решили организаторы фестиваля и пригласили итальянцев с их мировой премьерой - спектаклем "Леонардо". Танцоры-акробаты способны оживить героев полотен титана Возрождения.

Программу фестиваля вполне можно назвать космической. Французы приглашают в путешествие от Земли до Луны по Жюлю Верну с опасными огненными трюками. Из Казахстана везут "Степной цирк "Байконур" с Юрием Гагариным и мифическим Чёрным пастухом.

Самым трогательным подарком к юбилею ВДНХ станут ожившие "Свинарка и пастух". В Зелёном театре с 21 июля будет идти музыкальная постановка. Но уже сейчас знаменитую комедию можно не увидеть, а услышать благодаря аудио-мюзиклу МХТ - Мобильного Художественного Театра. Свинарка теперь - управляющая сетью ресторанов китаянка, пастух - американский программист, пасущий скот с помощью дронов.

На этом фестивале главный принцип - удивляться с удовольствием. А в том, что к каждому зрителю придёт вдохновение, можно не сомневаться. Оно уже здесь.

Ольга Стрельцова, Михаил Бахтияров, "ТВ Центр".