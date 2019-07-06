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Гостей ВДНХ ждёт "Вдохновение"

12:03
  • суббота
  • 06 июля 2019

В Москве открылся фестиваль искусств

В Москве на ВДНХ проходит фестиваль искусств "Вдохновение". Здесь можно увидеть невероятные декорации, трюки с огнём и выступления акробатов. Гостей праздника ждут десятки театральных постановок творческих коллективов со всего мира.

По случаю юбилея организаторы фестиваля решили задействовать всю территорию ВДНХ. Спектакли будут идти и под открытым небом, и в павильонах, сообщает "ТВ Центр".

Ничего не подозревающие зрители тянутся в полумраке к гигантскому кубу. Внутри - точная копия антверпенского зала Рубенса, а вокруг единственного полотна кипят нечеловеческие страсти. Зал Рубенса оказывается  Землёй Нод, той  самой ветхозаветной  тюрьмой. А люди в ней маются как тот самый Каин, убивший брата Авеля.

Бельгийский театр FC Bergman - совсем молодой, но уже знаменитый. Его эксперименты ждут на многих международных фестивалях. А сами экспериментаторы ждали встречи с Москвой. Вопрос стоял остро: найдут ли общий язык, не произнося в спектакле - ни слова? Как говорит актёр театра Томас Верстраетен, для него большая честь и важный опыт выступить в Москве.

Но не Рубенсом единым, решили организаторы фестиваля и пригласили итальянцев с их мировой премьерой - спектаклем "Леонардо".  Танцоры-акробаты способны оживить героев полотен титана Возрождения.

Программу фестиваля вполне можно назвать космической. Французы приглашают в путешествие от Земли до Луны  по Жюлю Верну с опасными огненными трюками. Из Казахстана везут  "Степной цирк "Байконур" с Юрием Гагариным и мифическим Чёрным пастухом.

Самым трогательным подарком к юбилею ВДНХ станут ожившие "Свинарка и пастух".  В Зелёном театре с 21 июля будет идти музыкальная постановка.  Но уже сейчас знаменитую комедию можно не увидеть, а услышать благодаря аудио-мюзиклу МХТ - Мобильного Художественного Театра.  Свинарка теперь -  управляющая сетью ресторанов китаянка,  пастух - американский программист, пасущий скот с помощью дронов.

На этом фестивале главный принцип - удивляться с удовольствием. А в том, что к каждому зрителю придёт вдохновение, можно не сомневаться. Оно уже здесь.

Ольга Стрельцова, Михаил Бахтияров, "ТВ Центр".

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Фестиваль "Вдохновение" на ВДНХ
Фестиваль "Вдохновение" на ВДНХ
Открытие фестиваля "Вдохновение" на ВДНХ
Открытие фестиваля "Вдохновение" на ВДНХ
Фестиваль "Вдохновение" на ВДНХ
Фестиваль "Вдохновение" на ВДНХ
Фестиваль "Вдохновение" на ВДНХ
Фестиваль "Вдохновение" на ВДНХ
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