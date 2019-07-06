В Сирии заработал завод по производству сайдинга

Предприятие было разрушено во время войны

В сирийском Алеппо возобновил работу завод по производству сайдинг-панелей, они сейчас пользуются большим спросом. Вернувшиеся на родину жители восстанавливают разрушенные во время боевых действий дома.

На предприятии работают десятки беженцев. Во время войны террористы полностью разорили завод, вывезли весь товар, станки. Сейчас на большой территории возводятся новые цеха, уже закуплено современное оборудование. Отделочные материалы будут поставлять во многие сирийские провинции, сообщает "ТВ Центр".

Как говорит управляющий заводом Хасан Аби, сирийское правительство прикладывает все усилия, чтобы беженцы скорее возвращались. По его словам, на заводе готовы предоставить работу сотням человек.