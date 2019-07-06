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Десантники провели масштабные учения под Рязанью

12:00
  • суббота
  • 06 июля 2019

Освобождён захваченный условным противником аэропорт

Под Рязанью прошли масштабные   учения тульских десантников. Условный противник уничтожен, все стратегические объекты взяты под контроль. По легенде учений, был захвачен аэропорт, его требовалось освободить. Более тысячи десантников выполнили прыжки с парашютом, также  с воздуха была сброшена  военная техника.

Далее, на втором этапе операции   отряды форсировали  водную преграду, закрепились  в назначенной точке и отразили атаку противника, сообщает "ТВ Центр".

В манёврах принимали участие более двух тысяч человек, около 300 единиц  боевой техники, самолеты и вертолёты военно-транспортной, штурмовой и тактической авиации.

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