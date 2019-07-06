ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Петербурге простились с героями-подводниками

13:28
  • суббота
  • 06 июля 2019

Траурная церемония прошла на Серафимовском кладбище

На Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга с воинскими почестями похоронили моряков, погибших в Баренцевом море. В траурной церемонии приняли участие военное руководство, власти Северной столицы, родные и близкие погибших. Несмотря на выставленную у главного входа охрану кладбище не закрывалось на время похорон, сообщает Sputnik. Проститься с моряками пришли сотни людей.

Трагедия произошла 1 июля: на глубоководном научно-исследовательском аппарате в Баренцевом море начался пожар. 14 моряков ценой своих жизней спасли экипаж судно и его экипаж. Среди погибших - семь капитанов первого ранга, двое из которых Герои России. 

Героев-подводников похоронили рядом с мемориальным комплексом экипажа подлодки «Курск». Ранее президент Владимир Путин подписал указ о награждении подводников. Известно, что все они ранее не раз  опускались на предельные глубины во время сложнейших подводных экспедиций в Арктике.

Главное сегодня
Похороны моряков-подводников в Санкт-Петербурге
Похороны моряков-подводников в Санкт-Петербурге
Похороны моряков-подводников в Санкт-Петербурге
Похороны моряков-подводников в Санкт-Петербурге
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.