В Петербурге простились с героями-подводниками

Траурная церемония прошла на Серафимовском кладбище

На Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга с воинскими почестями похоронили моряков, погибших в Баренцевом море. В траурной церемонии приняли участие военное руководство, власти Северной столицы, родные и близкие погибших. Несмотря на выставленную у главного входа охрану кладбище не закрывалось на время похорон, сообщает Sputnik. Проститься с моряками пришли сотни людей.

Трагедия произошла 1 июля: на глубоководном научно-исследовательском аппарате в Баренцевом море начался пожар. 14 моряков ценой своих жизней спасли экипаж судно и его экипаж. Среди погибших - семь капитанов первого ранга, двое из которых Герои России.

Героев-подводников похоронили рядом с мемориальным комплексом экипажа подлодки «Курск». Ранее президент Владимир Путин подписал указ о награждении подводников. Известно, что все они ранее не раз опускались на предельные глубины во время сложнейших подводных экспедиций в Арктике.