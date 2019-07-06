Путин поздравил Назарбаева с днём рождения

Президент отправил телеграмму и позвонил экс-главе Казахстана

Владимир Путин поздравил с днём рождения Нурсултана Назарбаева. С первым президентом Казахстана глава российского государства провёл телефонный разговор, а перед этим направил телеграмму.

Президент выразил уверенность, что богатый опыт, политическая мудрость и знания Назарбаева будут и впредь в полной мере востребованы в деле развития отношений стратегического партнёрства и союзничества между нашими странами, сообщает "ТВ Центр".

Нурсултану Назарбаеву исполнилось 79 лет. Он возглавлял Казахстан с декабря 1991 года; в марте 2019 года ушёл в отставку, сохранив за собой пост главы Совета безопасности страны, члена Конституционного совета Казахстана и председателя правящей партии «Нур Отан».