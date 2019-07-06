Что подготовили для детей организаторы фестиваля "Толстой"

К гостям и участникам обратились президент и губернатор Тульской области

Грандиозный театральный праздник стартовал на родине великого писателя Льва Толстого: в Ясной Поляне открылся международный фестиваль "Толстой". Приветствие участникам направил Владимир Путин, к гостям обратился губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

"География этого замечательного фестиваля становится всё больше, становится всё шире, мы видим интерес театральных коллективов зарубежных, которые присоединяются. Мы видим интерес не только наших жителей Тульской области, но и наших многочисленных гостей, которые приезжают на эти три дня окунуться в атмосферу, где останавливается время, где жил и творил наш великий земляк и писатель Толстой", - сказал глава региона.

Территория музея превратилась в огромную театральную площадку, а дом писателя и яблоневый сад стали декорациями. В рамках фестиваля пройдёт более тридцати мероприятий. Только "Анну Каренину" можно увидеть в трёх разных трактовках. Самые юные посетители смогут принять участие в квесте "Война и мир" и детской экскурсионной программе "Прогулки с Толстым", сообщает "ТВ Центр".