Пугачёва спасла начальника вокзала после своего демарша на перроне

После выезда машины на платформу никого не уволили

Начальника Рижского вокзала спасло от увольнения вмешательство Аллы Пугачёвой, сообщил у себя в Instagram продюсер Андрей Разин. По его сведениям, Примадонна лично позвонила директору всех вокзалов РЖД и попросила его не наказывать руководителя Рижского вокзала. Причиной для увольнения мог стать случай с певицей, которая въехала на одну из платформ на иномарке представительского класса.

Случай широко обсуждался в соцсетях и в медиасообществе. Защитники Пугачёвой утверждали, что она имеет право подъезжать к поезду на автомобиле, так как заслужило его своей многолетней творческой деятельностью. Противники певицы напоминали прописную истину о том, что закон равен для всех.

В РЖД после этого инцидента назначали служебную проверку, заявив при этом, что автомобиль певицы ехал по технической платформе и не мог помешать другим пассажирам. «Состоялся разбор инцидента. С руководством и коллективом вокзала проведена разъяснительная работа», - сообщили после проверки в Дирекции вокзалов.