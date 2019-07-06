На Порошенко собрали убойный компромат

Экс-президента Украины обвиняют в нескольких преступлениях

Пётр Порошенко рискует оказаться за решёткой. После вступления в должность Владимира Зеленского экс-президент Украины обналичил более 30 миллионов долларов на неизвестные цели. Украинский юрист Андрей Портнов направил уже пять заявлений в Государственное бюро расследований, требуя привлечь бывшего главу Незалежной к ответственности за преступления, совершённые им за время пребывания в должности и после ухода с неё.

"Следствие должно будет изучить, куда эти деньги ушли - просто спрятаны в другое место для спасения их от предстоящего ареста или на подкуп избирателей, финансирование митингов и содержание подконтрольных СМИ и "порохоботов", - написал Портнов у себя Facebook.

Ранее украинские политики не раз заявляли о преступлениях Порошенко. Следователи возбудили уже четыре уголовных дела в отношении экс-президента, в том числе, об узурпации власти и госизмене. Но официальные обвинения бывшему лидеру страны пока не предъявлены.